KAIST, 올해도 온라인 졸업식…2712명 학위 받는다

19일 오후 개최, 박사 668명 석사 1331명 학사 713명 등 졸업

[아시아경제 김봉수 기자] 한국과학기술원(KAIST)은 19일 오후 2시부터 2021년도 학위수여식을 개최해 박사 668명, 석사 1331명, 학사 713명 등 총 2712명에게 학위를 수여한다. KAIST는 지난 1971년 설립 이래 박사 1만4418명을 포함해 석사 3만5531명, 학사 1만9457명 등 총 6만9388명의 인재를 배출하게 된다.

KAIST는 특히 이달 현재 우리나라 반도체 산업의 박사급 인력 23%, 국내 공과대학 교수의 20%를 공급하는 등 고급 과학기술인력의 산실로 자리매김해 왔다. 학생·교수 창업 활성화 등을 통해 벤처 붐을 주도하기도 했다.

이날 학위수여식은 코로나19 확산 방지를 위해 작년과 마찬가지로 온라인 중심으로 진행된다. 수상자와 대표 연설자를 포함한 학생 83명과 보직자 17명 등 최소한의 인원이 대전 본원 대강당·창의학습관 터만홀·학술문화관 정근모콘퍼런스홀·서울(홍릉) 캠퍼스 최종현 홀 등 4개 장소에서 행사를 열고 나머지 참가자들은 온라인으로 지켜 본다.

올해 학사과정 수석 졸업의 영광은 박현영(24·전기및전자공학부)씨가 차지해 과학기술정보통신부 장관상을 받는다. 이사장상은 조예린(23·신소재공학과)씨, 총장상은 김민재(23·바이오및뇌공학과)씨, 동문회장상과 발전재단 이사장상은 각각 김경태(22·물리학과)씨와 정민우(22·건설및환경공학과)씨가 수상한다.

