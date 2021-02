[포토] 제주항공, 보육원에 새학기 선물 전달…"밝은 모습으로 만나자"

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 21,400 전일대비 250 등락률 -1.15% 거래량 148,972 전일가 21,650 2021.02.17 11:09 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 자유이용 항공권 주중 14만원대 한정 판매제주항공, 작년 영업손실 3358억원…적자 확대제주항공, 지난해 영업손실 3360억원…적자 확대 close 은 객실승무원들이 최근 새학기를 앞둔 제주보육원 어린이 10명에게 마스크와 손세정제 등 새학기 선물과 손편지를 전달했다고 17일 밝혔다.

제주항공은 제주보육원과 2007년 자매결연을 맺고 객실승무원들로 구성된 영어자원봉사단이 매주 목요일 방문해 영어교육을 진행해왔다. 다만 코로나19의 여파로 영어교육 봉사활동은 지난해 2월 이후 중단된 상태다.

봉사활동에 참여했던 제주항공 객실승무원들은 올해 새학기를 맞아 그동안 만나지 못한 보육원 어린이들에게 안부와 격려의 인사를 전하기 위해 직접 쓴 손 편지와 영상편지 등을 함께 전달했다.

제주항공 관계자는 "지난 2007년부터 14년간 꾸준히 진행해왔던 영어교육 봉사활동이 코로나19로 인해 원활히 진행되지 못해 많이 안타까웠었다"며 "하루빨리 보육원 아이들과 만나 함께 시간을 보낼 수 있는 시간이 왔으면 좋겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr