[종합] "어느 나라 국민이냐" 민주·정의당, 램지어 교수 옹호세력 비판

일본군 위안부 피해자를 매춘부로 규정한 논문을 공개해 파문을 일으킨 존 마크 램지어 하버드대 로스쿨 교수./사진=연합뉴스

[아시아경제 강주희 기자] 일본군 위안부 피해자를 매춘부로 규정한 존 마크 램지어 하버드대 로스쿨 교수의 논문을 둘러싼 논란이 이어지고 있는 가운데, 더불어민주당과 정의당은 램지어 교수를 지지한다고 밝힌 일부 세력을 향해 "대한민국의 품격이 곤두박질쳤다"며 비판의 목소리를 높였다.

허영 민주당 대변인은 16일 논평을 내고 "온 국민이 합심해 왜곡된 주장을 바로잡고 진심 어린 사과를 요구해도 모자란 상황에 극우세력의 끝 모를 망언과 망발로 위안부 피해자분들 삶은 송두리째 부정당했다"고 비판했다.

이어 "램지어 교수의 참고 문헌 대부분은 가해자인 일본의 기록이다. 우리나라 저자의 자료 역시 대부분 위안부 왜곡에 활용되는 문제 서적들"이라며 "국제기구와 일본 정부조차 인정한 강제 동원 사실도 무력화했다. 학자로서 최소한의 객관성도 담보하지 않은 채 자신의 입맛대로 각색한 것"이라고 지적했다.

허 대변인은 "그의 논문이 사실을 왜곡하고 있다는 증거는 차고도 넘친다"라며 "왜곡된 주장으로 점철된 논문에 편승해 그를 옹호하는 극우세력은 도대체 어느 나라 국민인가"라고 물었다. 이어 "보수언론과 국민의힘은 그들 망언과 망발에 왜 침묵하는 것인지 묻고 싶다"고 지적했다.

정의당도 램지어 교수의 논문을 지지하는 세력들을 향해 유감을 표명했다.

조혜민 대변인은 이날 국회 소통관에서 브리핑을 갖고 "국내의 일부 인사들과 매체 등은 '이때다' 하며 역사 왜곡에 앞장서고 있다"며 "유튜브를 통해 위안부 피해를 가짜 피해라고 주장하더니 이제는 램지어 교수 논문에 힘입어 행동에 나서는 겁니까. 참담할 따름"이라고 한탄했다.

이어 "과거 힘겨운 상처들이 덧나지 않도록 모두가 나서야 할 때 이 같은 행보들이 한탄스럽다"며 "일본군 위안부 피해자 운동을 폄훼하고 역사 왜곡에 나서는 움직임에 강력히 유감을 표한다"고 말했다.

일본군 위안부 피해 생존자 이용수 할머니가 16일 서울 중구 프레스센터에서 일본군 위안부 문제를 국제사법재판소(ICJ)에 넘겨 판단하자고 촉구하는 내용의 기자회견을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

앞서 램지어 교수는 지난해 '일본군 위안부는 매춘부'라는 주장이 담긴 '태평양전쟁 당시 성계약'(Contracting for sex in the Pacific War)이란 제목의 논문을 공개해 국제적인 비난을 샀다.

램지어 교수는 이 논문에서 당시 일본군 위안부 여성들은 모두 공인된 매춘부이며, 성매매를 강요당한 성노예가 아니라고 주장했다.

이와 관련해 국내 일부 극우 인사들과 매체는 램지어 교수를 옹호하고 나섰다.

15일 MBC '뉴스데스크' 보도에 따르면, 극우 성향 인사들은 램지어 교수를 지지한다는 서한을 해당 논문을 실은 학술지에 보내고, 램지어 교수를 비판한 미국 학자들에게 이메일을 보내 '외부인은 이 문제를 논할 권한이 없다'는 압박 메일을 보낸 것으로 알려졌다.

또 국내 극우 성향 한 온라인 매체는 오는 17일 하버드 로스쿨 아시아계 학생회가 주최하는 이용수 위안부 할머니 초청 온라인 강연을 중단하라는 내용의 이메일을 하버드대 교수진과 학생들에게 보내기도 한 것으로 확인됐다.

한편, 이 할머니는 16일 위안부 문제와 관련해 국제사법재판소(ICJ)에 회부해 판단을 받을 수 있도록 해달라고 정부에 호소했다. ICJ는 유엔 헌장에 규정된 유엔의 주요 사법기관으로, 한국과 일본을 포함한 회원국들은 ICJ의 판결을 따를 의무가 있다.

'일본군 위안부 문제 ICJ 회부 추진위원회' 대표를 맡은 이 할머니는 이날 서울 프레스센터에서 기자회견을 열고 "(일본은) 적반하장으로 우리 법원이 국제법을 위반했다고 우기고 있다. 지금도 하버드 교수를 시켜서 거짓말하고 있다"라며 "돈을 달라는 것이 아니다. 완전한 인정과 사죄를 받아야 한다"고 강조했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr





