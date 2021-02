광주·전남 대설 예비특보…밤사이 최대 15㎝

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주·전남 지역에 대설 예비특보가 내려졌다.

광주지방기상청은 16일 오후 광주와 전남 무안, 영광, 함평, 나주, 장성, 담양에 대설 예비특보를 발표했다.

발효시각은 이날 밤부터 다음날 새벽 사이다. 눈은 밤 9시 전남 서해안에서 시작돼 다음날 새벽 전 지역으로 확대될 것으로 보인다.

예상 적설량은 5~15㎝다.

광주기상청은 이날 오후 5시를 기해 전남 17곳에 강풍주의보를 발효했다.

해당 지역은 고흥, 보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 해남, 완도, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면 제외), 진도, 거문도·초도다.

북서쪽에서 찬 공기가 지속적으로 유입되면서 17~18일에는 강추위가 예상된다. 이 기간 아침 최저기온은 -8~-3℃, -7~-1℃, 낮 최고기온은 -2~0℃, 1~3℃다.

광주기상청 관계자는 “광주와 전남서부를 중심으로 매우 많은 눈이 내려 쌓이는 곳이 있겠으니 시설물 관리나 교통안전에 각별히 유의하길 바란다”고 당부했다.

