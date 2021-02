권칠승 장관 "쿠팡 美 증시 상장, 국내 벤처생태계 성장 의미"

[아시아경제 김보경 기자] 권칠승 중소벤처기업부 장관(사진)은 16일 "쿠팡이 한국에서 사업을 해서 유니콘 기업으로 컸고, 미국 증시에 상장할 수 있을 정도로 우리나라 벤처 생태계가 컸다는 데 의미가 있다"고 말했다.

권 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 '벤처기업 고용 동향 브리핑'에서 최근 쿠팡이 미국 뉴욕증권거래소 상장을 신청한 데 대한 의견을 묻는 질문에 이같이 답했다.

권 장관은 "쿠팡의 구조는 조금 다른 측면이 있다"며 "실제로 상장을 하는 기업은 미국 기업(쿠팡의 모기업)이다. 미국 기업이 미국에 상장을 하는 것"이라고 설명했다.

그러면서 "쿠팡이 한국에서 사업을 해서 유니콘 기업으로 크고, 그것을 바탕으로 미국 증시에 상장을 할 수 있을 정도로 우리나라의 벤처 생태계가 컸다고 하는 것에 의미가 있다고 생각한다"고 밝혔다.

권 장관은 복수의결권 도입 추진과 관련, "전 세계에 복수의결권과 관련된 제도가 너무나 천차만별이고, 정답은 없다고 생각한다"고 말했다. 쿠팡이 국내 증시가 아닌 미국 뉴욕증시 상장을 선택한 배경에 복수의결권(차등의결권)이 영향을 미쳤다는 의견이 우세하다.

권 장관은 "'복수의결권을 할 건가, 말 건가' 자체만을 놓고 단순화 시켜서 채택 여부를 논하는 것은 아무런 실익이 없다. 디테일이 중요하다"며 "그 나라에서 가장 맞는 방식을 취사선택하는 게 그게 현명한 방법"이라고 강조했다.

그는 "오너의 기업관이나 경영철학이 맞물려 있어 복수의결권 자체가 상장 자체에 어떤 영향을 미칠지 예단하기 힘들다"면서도 "벤처 업계에서 유니콘과 같은 큰 기업들이 성장할 수 있는, 큰 기업으로 성장할 수 있는 생태계 조성에는 틀림없이 도움이 될 것"이라고 부연했다.

