대한항공, 美 어워드서 '베스트 객실승무원' 2위 호평

대한항공은 최근 USA투데이가 주관한 '2021년 10 베스트 어워드'에서 '베스트 객실승무원'과 '베스트 기내식' 부문에서 각각 2위를 차지했다고 16일 밝혔다. '베스트 비즈니스&일등석' 부문에서는 3위에 올랐다.

대한항공은 서비스 품질 개선 노력이 현지인들로부터 호평을 받았다고 평가했다.

회사는 최고의 객실 서비스 제공을 위한 교육 프로그램을 운영하고, 일등석 코스모 스위트 2.0 등 편안한 좌석 및 풍부한 콘텐츠를 제공한다.

주문형 오디오 비디오(AVOD) 서비스, 제철 식재를 사용한 다양한 메뉴의 기내식 등 고객 편의 부문에서 끊임없는 서비스 업그레이드 등을 해 나가고 있다고 설명했다.

지난해에는 국내 항공사로서는 처음으로 공정거래위원회가 인증하는 소비자중심경영(CCM) 인증을 획득한 바 있다.

또 세계에서 가장 권위 있는 항공사 평가 기관인 영국의 ‘스카이트랙스’로부터 ‘5성 항공사’로 선정된 바 있다. 지난달에는 미국 ‘APEX’의 ‘오피셜 에어라인 레이팅’ 평가에서 4년 연속 최고 등급인 ‘5성 등급’을 취득한 바 있다.

대한항공은 "지속적인 고객 서비스 품질 업그레이드를 바탕으로 포스트 코로나19 시대를 선도하는 글로벌 최고 항공사로서 더욱 발전해나갈 계획"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr