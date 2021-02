한국항공우주, 최근 5일 외국인 9만 6496주 순매도... 주가 3만 8400원(-3.15%)

한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 38,250 전일대비 1,400 등락률 -3.53% 거래량 1,693,753 전일가 39,650 2021.02.16 14:43 장중(20분지연) 관련기사 한국항공우주, 이시간 주가 +1.64%.... 최근 5일 개인 98만 3267주 순매도한국항공우주, 최근 5일 개인 98만 3267주 순매도... 주가 4만 350원(+1.89%)한국항공우주, 최근 5일 개인 98만 3267주 순매도... 주가 3만 9600원(0.0%) close 는 16일 오후 2시 30분 현재 전일보다 3.15% 내린 3만 8400원에 거래되고 있다. 거래량은 163만 8217주로 전일 거래량 대비 74.29% 수준이다. 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 38,250 전일대비 1,400 등락률 -3.53% 거래량 1,693,753 전일가 39,650 2021.02.16 14:43 장중(20분지연) 관련기사 한국항공우주, 이시간 주가 +1.64%.... 최근 5일 개인 98만 3267주 순매도한국항공우주, 최근 5일 개인 98만 3267주 순매도... 주가 4만 350원(+1.89%)한국항공우주, 최근 5일 개인 98만 3267주 순매도... 주가 3만 9600원(0.0%) close 는 국내 유일의 항공우주업체로 알려져 있다.

2월 15일 하이투자증권의 최광식 연구원은 '동사는 올해 매출 2.8조원의 가이던스를 제시했는데, 국내사업은 FLAT한 가운데, 완제기 수출이 이라크 재건사업으로 0.4조원으로 27% 성장하지만, 기체부품이 2020년 -42% 하락한 6,030억원 보다도 -22% 작은4,700억원에 불과하다는 가이던스. 보잉, 에어버스등 민항기 제작사들의 인도는 회복중이지만 상반기는 메이커들의 재고 소진으로 PO가 부진할 것이라는 사업 전망. 지배주주순이익 1,004억원의 실적을 제시함. '이라며 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 38,250 전일대비 1,400 등락률 -3.53% 거래량 1,693,753 전일가 39,650 2021.02.16 14:43 장중(20분지연) 관련기사 한국항공우주, 이시간 주가 +1.64%.... 최근 5일 개인 98만 3267주 순매도한국항공우주, 최근 5일 개인 98만 3267주 순매도... 주가 4만 350원(+1.89%)한국항공우주, 최근 5일 개인 98만 3267주 순매도... 주가 3만 9600원(0.0%) close 의 목표가를 3만 9000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 38,250 전일대비 1,400 등락률 -3.53% 거래량 1,693,753 전일가 39,650 2021.02.16 14:43 장중(20분지연) 관련기사 한국항공우주, 이시간 주가 +1.64%.... 최근 5일 개인 98만 3267주 순매도한국항공우주, 최근 5일 개인 98만 3267주 순매도... 주가 4만 350원(+1.89%)한국항공우주, 최근 5일 개인 98만 3267주 순매도... 주가 3만 9600원(0.0%) close 를 5만 2048주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 9만 6496주 순매도, 4만 159주 순매수 했다.

