음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 배우 배성우씨에게 벌금형이 내려졌다. 16일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사28단독 최지경 판사는 지난 10일 도로교통법상 음주운전 혐의로 약식 기소된 배씨에게 벌금 700만원을 선고했다. 배씨는 지난해 11월 서울 강남구 신사동에서 지인과 술을 마신 뒤 운전하다 적발됐다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.08% 이상이었다. 이후 배씨는 출연 중이던 SBS 드라마 '날아라 개천용'에서 하차했다.

