박영선, "21분 생활권에 대학병원 수준의 의료서비스 구축"

서울시 대전환 네 번째 공약

'21분 컴팩트 도시·구독경제·수직정원' 이어 '원스톱 헬스케어' 내세워

'서울 바이오 헬스 클러스터' 구축

[아시아경제 오주연 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 예비후보가 21분 생활권 안에 대학병원 수준의 의료 서비스를 누릴 수 있도록 '원스톱 헬스케어 센터'를 설치하겠다고 16일 밝혔다.

박 후보는 이날 종로구 안국빌딩 캠프에서 네 번째 '서울시 대전환' 비대면 정책 발표회를 열고 "21분 컴팩트 도시에 코로나19로 어려움을 겪는 노약자·장애인·어르신 등을 위한 원스톱 헬스케어 중심의 보건의료 대전환을 해내겠다"고 말했다.

이날 발표한 '원스톱 헬스케어 도시'에는 21분 생활권 내에서 헬스케어 센터를 설치해 종합 진료를 한 번에 받을 수 있도록 하는 방안이 담겼다. 동네병원, 약국이 주치의 역할을 하도록 지원하며 대형병원의 의료 데이터도 공유할 수 있도록 함으로써 환자들이 일일이 병원을 찾아다녀야하는 불편을 덜어줄 수 있다.

또한 권역별 공공의료 체계를 구축함으로써 신종 감염병 초기 단계에서 확진자를 조기에 격리 치료할 수도 있다. 앞으로 공공의료의 권역별 전문화와 특성화, 규모 있는 시립병원 강화에 힘쓰는 한편 보건소의 기능을 진료보다 예방과 건강관리·감염병 대응역량을 강화하는 체계로 전환한다는 계획이다.

이를 위해 ▲서울의료원과 보라매병원의 상급 종합병원화 ▲서울의료원에 권역응급의료센터·지역암센터, 중환자실 확충 및 리모델링 등을 추진해 중증 감염병 환자 진료역량 강화 ▲서울시 보라매병원에 안심호흡기센터·지역암센터 신설 추진 ▲서북권역에 서울시 서북병원의 규모 있는 종합병원화 추진 ▲서울시 시립병원을 활용해 무조건 입원만 하는 요양병원이 아닌 주거형 공공요양병원화 등을 중장기적으로 추진하는 방안을 적극 고려하기로 했다.

권역별 대형 병원과 연계하는 '바이오 헬스 클러스터'도 구축한다. 병원의 의료 데이터를 데이터 플랫폼을 통해 개인정보 보호조치가 된 데이터 처리 정제 후 바이오 기업들과 협력이 가능하도록 시스템을 구축해 맞춤형 질병 치료 기술 개발 등을 이뤄내는 생태계 조성이 필요하다는 설명이다.

이를 위해 강북지역 거점 병원을 지정해 클러스터를 구축하고, 바이오 기업 참여 지구와 결합한다는 복안이다. 이렇게 되면, 세계 최고 수준의 강북지역 의료 연구 역량을 바탕으로 서울 강남·강북 균형발전 효과까지 기대된다는 설명이다. 또한 21분 생활권 내 거점 병원 옆에 헬스케어 타운을 조성해 요양사가 상주하는 요양병원 개념의 원스톱 헬스케어도 추진한다.

박 후보는 "코로나19 감염병은 많은 시민들의 삶과 생활을 얼어붙게 했다"면서 "서울시 보건의료 대전환을 꼭 해 내겠다"고 강조했다.

이날 행사는 유튜브와 페이스북을 통해 생중계로 진행됐으며, 행사장에는 박영선 후보의 정책자문단장을 맡은 정경두 전 국방부 장관·조명래 전 환경부 장관·박양우 전 문화체육관광부 장관과 강병원 국회의원·신현영 국회의원, 박종훈 고려대 안암병원장 등이 참석했다. 또한 비대면으로는 이수진 국회의원과 서정진 셀트리온 회장, 하윤 세브란스 병원 신경외과 교수, 노동영 서울대 교수 겸 차병원 원장 등이 참석해 질의·응답을 진행했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr