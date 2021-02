[특징주]휴켐스, 탄소배출권 영업이익률 상승 기대감 '4.6%↑'

[아시아경제 이선애 기자] 휴켐스 휴켐스 069260 | 코스피 증권정보 현재가 24,900 전일대비 1,050 등락률 +4.40% 거래량 450,971 전일가 23,850 2021.02.16 10:42 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]휴켐스, 탄소배출권 펀더멘털 변함없다 휴켐스, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 3.63% ↑[특징주] '탄소중립선언'에 그린케미칼·휴켐스 등 관련주 '들썩' close 가 상승세다. 탄소배출권 중심의 영업이익률 상승 기대감에 오르는 것으로 풀이된다.

16일 오전 10시25분 현재 휴켐스는 전일대비 4.61% 오른 2만4900원에 거래중이다.

이베스트투자증권은 휴켐스에 대해 최근 유럽 등 배출권 가격이 폭등하고 있고 이는 국내에도 반영될 것으로 보여 휴켐스의 투자의견을 기존 보유(Hold)에서 매수(Buy)로 상향하고 목표가 2만7000원을 유지했다.

이안나 이베스트투자증권 연구원은 "최근 유럽 등 배출권 가격이 폭등하고 있으며 이는 국내에도 반영될 것으로 보인다"면서 "올해 휴켐스는 탄소배출권 중심 영업이익률 상승이 기대된다"고 전망했다. 이 연구원은 "휴켐스는 탄소배출권 장기공급계약을 모두 종료하고 올해는 전면 스팟 물량으로 판매하게 된다"면서 "주요국들은 친환경 정책 강화를 위해 탄소세 도입에 서두르고 있다"고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr