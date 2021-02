풀무원푸드앤컬처, 부산시교육청과 방과 후 교육 활성화 MOU 체결

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원의 생활서비스 전문기업 풀무원푸드앤컬처는 부산광역시교육청과 방과 후 교육 활동 활성화를 위한 업무 협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약으로 풀무원푸드앤컬처는 부산 해운대구 ‘부산엑스더스카이(BUSAN X the SKY)’에 방문하는 부산지역 초·중·고 학생들에게 입장료 및 부대시설 이용 할인을 제공한다.

부산광역시교육청 제1회의실에서 열린 협약식에는 부산광역시교육청 김석준 교육감, 풀무원푸드앤컬처 김경순 C&S사업본부장 및 양측 관계자들이 참석했다. 양측은 부산지역 초·중·고 학생들에게 다양한 문화 경험을 제공하자는 목표를 갖고 이번 업무 협약을 체결했다.

이에 따라 양측은 ▲부산광역시교육청이 추진하고 있는 방과 후 교육 활성화에 적극 동참 ▲입장료 30% 할인(초·중·고 학생 본인 및 보호자 1인까지 30% 할인) ▲포토 패키지 30% 할인 ▲'부산방과후행복카드'를 통한 엑스더스카이(풀무원푸드앤컬처)의 서비스 홍보 협력 ▲기타 양측이 필요하다고 협의한 사항에 대한 상호 협력 등을 추진한다.

‘부산방과후행복카드’는 부산광역시교육청이 부산지역 초·중·고등학생들의 문화예술, 스포츠, 체험활동 등의 기회를 확대시키고자 부산지역 학생들에게 제공한 카드이다. 부산광역시교육청의 협력업체 시설 이용 시 다양한 할인 혜택을 제공하고 있다.

작년 7월 오픈한 '부산엑스더스카이'는 해변과 도시를 함께 조망할 수 있는 국내 최대 규모 전망대이다. 전망대 99층에는 전 세계 스타벅스 매장 중 가장 높은 곳에 위치한 ‘스타벅스 엑스더스카이점’과 부산에서 가장 높은 곳에 위치한 뉴욕 스타일 스테이크 하우스 ‘SKY 99 GRILL & PASTA’이 전망대 100층에는 ‘아트스텔라’와 협업을 통해 화려한 예술 작품으로 수놓은 ‘아트 갤러리’가 있다.

김경순 풀무원푸드앤컬처 C&S사업본부 본부장은 “미래 사회의 주인공이 될 부산지역 학생들에게 건강하고 행복한 문화공간 체험의 기회를 제공하게 되어 기쁘다”라며 “방문 고객들의 안전과 건강을 지키기 위해 정부 방역지침을 준수해 건강하고 행복한 문화공간 제공에 더욱 힘을 기울이겠다”라고 밝혔다.

풀무원푸드앤컬처는 1991년 위탁급식 사업을 시작으로 컨세션 사업, 휴게소 사업, 전문 레스토랑 브랜드 사업 등 다양한 생활 서비스 사업을 하고 있다.

