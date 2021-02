인터컨티넨탈, 아티스트 잭슨 심과 '갤러리 인더룸 패키지' 선보여

스위트룸에서 약 3000만원 상당 작품들 프라이빗하게 감상

작가의 디자인 에디션 선물…피크닉 테이블에 인룸다이닝 제공

[아시아경제 김유리 기자] 서울 삼성동 인터컨티넨탈 서울 코엑스는 신진 팝 아티스트 잭슨 심(Jackson Shim)의 작품을 객실 안에서 감상하며 야외 갤러리에 피크닉을 나온 듯한 기분을 만끽할 수 있는 '갤러리 인더룸 with 잭슨심' 패키지를 선보인다고 15일 밝혔다.

최근 전시 관람이 자유롭지 못해 문화 생활을 그리워하는 이들을 위해 호텔에 투숙하며 프라이빗하게 그림을 관람할 수 있는 기회를 마련했다는 설명이다. 패키지 운영 기간 동안 콘셉트룸뿐 아니라 호텔 1층 로비에도 잭슨심의 작품 3점을 함께 전시해 누구나 잭슨심의 작품을 관람할 수 있다.

'갤러리 인더룸 with 잭슨심' 패키지는 일반 객실의 약 2배 이상 크기인 비즈니스 스위트룸을 약 3000만원 상당의 작품 5점과 잭슨심이 직접 객실 창문에 그린 그림으로 꾸몄다. 잭슨 심의 시그니처 디자인으로 꾸민 그림 포스터북과 티셔츠가 제공된다.

객실 내에 야외에 피크닉을 나온 듯한 기분을 만끽 할 수 있도록 캠핑 의자와 캠핑 테이블을 비치했다. 아이리쉬 위스키 브랜드 '제임슨'의 하이볼과 콜드컷, 치즈 플레이트, 멜론 프로슈토로 구성된 인룸다이닝을 제공한다. '제임슨'의 하이볼 컵과 에코백도 선물로 증정한다.

호텔 1층 브래서리에서의 2인 조식과 호텔 피트니스 클럽, 수영장을 무료로 이용할 수 있으며, 고객 요청 시 엑스트라 베드도 무료로 제공한다. 패키지는 3월 말까지 예약 가능하며 세금 및 봉사료 포함해 주중 37만원부터 예약 가능하다. 패키지 이용 고객이 작품을 구입할 시 인터컨티넨탈 한정 에디션으로 고객의 이름을 넣은 드로잉도 증정한다.

