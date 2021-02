카카오, 이시간 주가 +0.82%.... 최근 5일 외국인 81만 3460주 순매수

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 493,500 전일대비 4,000 등락률 +0.82% 거래량 409,856 전일가 489,500 2021.02.15 09:54 장중(20분지연) 관련기사 美국채금리, 코로나19 수준.. "충격은 제한적" 전망외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여상상 이상의 플랫폼 파워…카카오, 올해도 외형·수익성 UP close 는 15일 오전 9시 30분 현재 전일보다 0.82% 오른 49만 3500원에 거래되고 있다. 거래량은 32만 4528주로 전일 거래량 대비 18.03% 수준이다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 493,500 전일대비 4,000 등락률 +0.82% 거래량 409,856 전일가 489,500 2021.02.15 09:54 장중(20분지연) 관련기사 美국채금리, 코로나19 수준.. "충격은 제한적" 전망외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여상상 이상의 플랫폼 파워…카카오, 올해도 외형·수익성 UP close 는 국내 최대의 모바일 커뮤니케이션 플랫폼 업체로 알려져 있다.

2월 10일 NH투자증권의 안재민 연구원은 ' 카카오비즈보드 중심의 광고 사업과 선물하기와 톡스토어의 커머스사업이 성장을 주도하고 있는 가운데, 웹툰, 모빌리티, 페이 사업의 고성장도 전체 매출 성장과 영업이익 성장을 견인할 전망. 2021년 매출액 5.41조원(+30.0% y-y), 영업이익 8,008억원(+75.6% y-y)으로 전망. cashcow인 톡비즈, 한국과 일본에서 의미 있는 매출 성장이나타나고 있는 웹툰, 수익성 개선이 나타나는 모빌리티와 페이사업으로 의미 있는 성장을 보여줄 것. '이라며 카카오 의 목표가를 60만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 카카오 를 77만 2604주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 81만 3460주 순매수, 2만 6210주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









