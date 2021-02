[클릭 e종목]"DB하이텍, 주가는 여전히 저평가 상태"

[아시아경제 박지환 기자] 신한금융투자는 15일 DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 61,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 60,900 2021.02.15 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 DB하이텍, 검색 상위 랭킹... 주가 1.15%[특징주]DB하이텍·리노공업 등 반도체 관련주 일제히 상승세DB하이텍, 밀려드는 주문에 비수기 풀가동 close 에 대해 주가는 여전히 저평가 상태에 놓여있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 7만4000원을 유지했다.

최도연 신한금융투자 연구위원은 "DB하이텍의 지난해 4분기 영업이익은 304억원으로 전년대비 36.5% 감소했지만, 매출액은 2278억원으로 7.4% 증가했다"고 밝혔다.

영업이익이 당사 추정치인 543억원를 크게 하회했으나, 기계장치 내용연수를 기존 11년에서 6년으로 변경함에 따른 감가상각비 227억원 증가를 감안하면 기대치에 부합했다는 평가다.

특히 실적 감소가 펀더멘탈 변화가 아닌 회계적 변화 요인일 뿐으로 가속 상각 이후 물리적인 증설이 진행될 경우 비용 부담이 완화될 수 있다는 분석이다.

가격 인상이 가능한 시기인 점도 긍정적인 소식이다. 최 연구위원은 "IT 세트 신제품 출시가 본격화되는 올 1분기말부터 가격 인상이 본격화될 것으로 보이며, 8인치 파운드리 공급 부족도 당분간 지속될 수 밖에 없다"고 설명했다.

DB하이텍의 올해 매출액은 1조259억원으로 지난해 대비 9.6% 증가할 것으로 보인다. 영업이익은 2373억원으로 0.9% 감소가 예상된다. 연간 감가상각비 증가분 723억원을 감안하더라도 사상 최대 실적이 예상된다는 분석이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr