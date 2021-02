아프간-이란 국경서 유조차 등 수백 대 불타

[아시아경제 임춘한 기자] 아프가니스탄 서부 이란 국경 인근에서 13일 발생한 화재로 가스와 기름 등을 실은 차량 수백 대가 불타면서 수십 명이 다쳤다.

14일 외신에 따르면 전날 오후 아프간 서부 헤라트주 이슬람 칼라의 세관 인근에서 대형 폭발이 일어났다. SNS 등에 올라온 영상과 사진을 살펴보면 화재 현장에서는 불길 위로 거대한 검은 연기구름이 하늘로 치솟았다.

주 정부는 화재 진압 장비가 부족하다고 이란과 중앙 정부 등에 호소했고 이란은 21대의 구급차와 20대의 소방차를 급히 지원했다. 파라드 대변인은 "불길은 잡혔지만 500여대의 차량이 불탔다"고 밝혔다. 주 보건 당국 관계자는 "부상자 17명이 병원으로 이송됐으며 피해자 수는 더 늘어날 것으로 보인다"고 말했다.

화재가 전력 시설을 훼손하면서 헤라트의 주요 지역에 전기 공급도 끊어졌다. 요우누스 카지자다 헤라트주 상공회의소장은 "초기 조사 결과 이번 화재로 지금까지 5천만달러 이상의 피해가 발생한 것으로 파악됐다"고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr