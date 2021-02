美 CDC, 학교 대면수업 재개 가이드라인 발표

[아시아경제 김유리 기자] 미국이 코로나19로 문을 닫았던 학교를 다시 열기 위한 움직임을 시작했다.

워싱턴포스트(WP) 등은 12일(현지시간) 미국 질병통제예방센터(CDC)가 초·중·고등학교 재개와 관련한 5대 전략 가이드라인을 발표했다고 보도했다.

CDC는 "코로나 방역 대책을 엄격하게 시행한 많은 학교가 안전하게 대면 수업을 재개할 수 있다는 증거가 있다"며 "학교 재개 전략은 과학과 증거에 기반하고 있다"고 말했다. 이어 학교는 마지막으로 문을 닫고 가장 먼저 문을 열어야 하는 공공시설이라며 "데이터에 따르면 학교에서 대면 수업을 하는 것은 실질적인 지역사회 감염과는 관련이 없다"고 강조했다.

CDC는 코로나 감염률이 높은 지역 사회라 해도 초등학교의 경우 코로나 방역 대책을 전제로 최소한의 대면 수업을 안전하게 재개할 수 있다고 설명했다. 중·고등학교는 매주 검사를 조건으로 감염률이 낮은 지역사회에서 안전하게 문을 열 수 있다고 말했다.

CDC는 감염률이 가장 높은 '레드 존'의 경우 엄격한 방역 대책을 수립해 온·오프라인 수업을 병행할 것을 제안했다.

CDC는 보편적이고 올바른 마스크 착용, 6피트(약 1.8m) 사회적 거리두기, 손 씻기, 청소와 환기 시스템 개선, 환자 발생시 접촉자 추적과 격리 조치 등을 학교 재개를 위한 5대 전략으로 내놨다.

다만 CDC는 주 정부가 교사들에게 백신을 우선해서 맞혀야 한다고 거듭 강조했으나 백신 접종이 학교 문을 열기 위한 전제 조건은 아니라고 말했다.

