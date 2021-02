한러 외교장관 통화 "동북아방역협력체 구상 발전 협력하자"

정상·고위급 교류 추진 방안도 논의

한반도 평화 진전 위한 협력 의지 재확인

[아시아경제 이선애 기자] 정의용 외교부 장관은 12일 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 전화 통화를 했다.

외교부에 따르면 양 장관은 이번 통화에서 양국 간 실질 협력 진전을 위해 함께 노력해 나가기로 하고, 코로나19 대응·극복을 위해 공동 노력을 기울여 나가자고 했다.

특히 양 장관은 '동북아방역보건협력체' 구상을 구체적으로 발전시켜 나가기 위해 협력하기로 했다.

이 협력체는 초국경적 보건 위기에 역내국가들이 힘을 모으자는 취지로 문재인 대통령이 지난해 9월 유엔총회 기조연설을 통해 제안했다. 이후 외교부는 동북아 방역·보건 협력체를 출범시키는 첫 회의를 지난해 12월 실무 화상회의 형식으로 개최했다. 당시 이 회의에는 한국과 미국, 중국, 러시아, 몽골 5개국이 참석했다.

더불어 양국이 한반도와 유라시아 평화·번영을 위한 핵심 파트너임을 확인하고 올해도 활발한 정상·고위급 교류를 추진해 나가기로 했다. 양국은 지난해 9월 문재인 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 정상통화는 물론 그해 6월 정세균 총리와 미하일 미슈스틴 러시아 총리 간 통화, 12월 문 대통령 특사로 우윤근 전(前) 주러 대사의 러시아 방문 등의 교류를 했다.

이밖에 한반도 평화 프로세스 진전을 위한 양국 간 지속 협력 의지를 재확인했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr