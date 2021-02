코스피, 개인·외국인 사자에 '3100선' 회복

[아시아경제 박지환 기자] 설 연휴를 하루 앞둔 10일 코스피가 '3100선'을 회복하며 장을 마쳤다. 지난 5일 3120.63으로 마감한지 3거래일 만이다. 지수는 장중 상승과 하락을 반복하며 3080선 보합권 등락을 줄곧 지속했지만 오후 들어 외국인의 매수세가 확대되며 결국 상승 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일보다 15.91포인트(0.52%) 오른 3100.58에 마감했다. 지수는 전장보다 3.46포인트(0.11%) 오른 3088.13에서 출발해 보합권에서 등락을 거듭했다. 장초반 매도 우위였던 외국인이 오후들어 매수 우위로 전환하면서 오름세로 돌아섰다.

투자 주체별 매매 동향을 보면 개인과 외국인이 동반 매수하며 지수 상승을 이끌었다. 개인과 외국인은 각각 1323억원, 7527억원 순매수했다. 반면 기관은 9186억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 종목별 차별화가 두드러졌다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 1,100 등락률 -1.33% 거래량 22,614,137 전일가 82,700 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 외국인 155만 3975주 순매도… 주가 -0.36%코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락車 반도체 대량부족 사태!! 삼성전자에 반도체 납품하는 ‘이 기업’! 주가 고공행진! close (-1.33%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 960,000 전일대비 13,000 등락률 -1.34% 거래량 693,138 전일가 973,000 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환코스피, 개인 나홀로 순매수속 소폭 상승 출발 close (-1.34%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 799,000 전일대비 3,000 등락률 -0.37% 거래량 81,985 전일가 802,000 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환코스피, 개인 나홀로 순매수속 소폭 상승 출발 close (-0.37%) 등은 하락했다. 반면 애플과의 협력 중단 소식에 급락했던 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,400 전일대비 1,500 등락률 +1.77% 거래량 7,132,161 전일가 84,900 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 【화제의테마】 늦으면 늦을 수록 나만 손해, 한번은 꼭 살펴봐라! 기아차, 최근 5일 개인 415만 3350주 순매수... 주가 8만 5900원(+1.18%)애플 필요없다!! 기아차, 세상에 없던 ‘E-GMP’ 전기차 출시한다!! 주가 훨훨!! close 는 3일만에 1.77%대 상승했다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 245,000 전일대비 8,500 등락률 +3.59% 거래량 1,225,224 전일가 236,500 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락로봇 공개한 현대차, 정의선式 '모빌리티 사업개편' 박차코스피, 개인 나홀로 순매수속 소폭 상승 출발 close 도 3.59% 올랐다. 지난해 사상 최대 실적을 발표한 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 489,500 전일대비 28,500 등락률 +6.18% 거래량 1,804,284 전일가 461,000 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락딱! 말씀드립니다! 40년간 최대 공급처 “삼성전자”!! 반도체 점유율 1위! [특징주]'깜짝 실적' 카카오, 외국인 순매수에 상승폭 확대 close 는 6.18% 오르며 신고가를 경신했다.

이날 코스닥는 전일 대비 6.46p(0.67%) 상승한 964.31로 거래를 마쳤다. 지수는 0.06%(0.60포인트) 오른 958.45로 시작했다가 하락, 상승을 반복했다.

수급별로는 개인이 707억원, 외국인이 33억원 순매수했다. 반면 기관은 588억원 순매도했다.

시가총액 상위종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 141,400 전일대비 900 등락률 -0.63% 거래량 829,720 전일가 142,300 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환셀트리온헬스케어, 외국인 8000주 순매도… 주가 -0.63% close (-0.63%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 172,600 전일대비 400 등락률 -0.23% 거래량 208,390 전일가 173,000 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합) close (-0.23%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 361,100 전일대비 6,600 등락률 -1.79% 거래량 83,119 전일가 367,700 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락코스피, 개인 나홀로 순매수속 소폭 상승 출발외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르' close (-1.79%) 등이 하락했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 176,400 전일대비 1,300 등락률 +0.74% 거래량 235,457 전일가 175,100 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환코스피, 개인 나홀로 순매수속 소폭 상승 출발 close (0.74%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 55,400 전일대비 1,300 등락률 +2.40% 거래량 1,832,531 전일가 54,100 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락엔씨 넥슨 나는데... 넷마블은 언제쯤?코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환 close (2.40%) 등은 상승했다.

서상영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 외국인 수급에 따라 변화를 보였다"며 "개별 종목 장세가 펼쳐진 가운데 실적이 좋았던 카카오 등의 일부 업종, 애플카 이슈에 영향을 받았던 자동차 업종의 반등, 금리 상승에 따른 금융주의 상승 등이 두드러졌다"고 설명했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr