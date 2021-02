이커머스서 연휴 '쇼핑찬스' 쏟아진다

위메프, 연휴 끝난 다음 날 포털 검색 최저가 대비 50% 할인 '반값특가'

[아시아경제 김철현 기자] 설 연휴를 전후로 이커머스 업체들이 다양한 할인 행사를 진행하고 있다. 올해 설 연휴는 주말을 포함해 나흘에 불과한 데다가 코로나19의 영향으로 집에 머무는 이들이 많아 간편하게 쇼핑을 즐길 수 있도록 한 것이다.

쿠팡은 14일까지 '신학기 아카데미 위크'를 진행하고 있다. 온라인 교육에 필요한 디지털 기기들을 한자리에 모아 최대 35% 할인된 가격에 선보이는 행사다. 이번 신학기 아카데미 위크에는 노트북, 데스크톱, 모니터, 주변기기 등 다양한 카테고리의 엄선된 제품들을 모았다. 삼성전자, LG전자, 애플, 레노버, ASUS, HP, 델, 마이크로소프트 등 국내외 대표 노트북 브랜드가 참여해 고객 선택의 폭을 넓혔다.

위메프는 연휴가 끝난 다음 날인 15일 하루 동안 포털 검색 최저가 대비 50% 할인한 상품만 엄선해 '반값특가'를 진행한다. 반값특가 상품은 하루 6번 '타임딜'로 구매할 수 있다. 시간대마다 2개씩 오픈, 하루동안 총 72개 상품만 판매한다. 위메프 상품기획자(MD)가 행사 상품 선정 당시 확인한 최저가보다 50~75% 할인한 가격으로 구성하는 게 특징이다. 이번 행사에서 위메프는 홈쿡, 다이닝룸 인테리어 용품 등을 파격 할인가에 선보일 계획이다. 위메프 관계자는 "평소 사고 싶었던 상품을 최저가 대비 최소 반값 이상 더 할인된 가격으로 구매할 수 있는 기회"라고 말했다.

크로키닷컴이 운영하는 여성 쇼핑 앱 '지그재그'는 설을 맞아 '설날 선착순 세뱃돈' 이벤트를 진행하고 있다. 설 연휴 기간 동안 매일 선착순 할인쿠폰과 쇼핑지원금을 제공하는 것이다. 우선 15일까지 매일 정오에 할인쿠폰을 선착순 제공한다. 지그재그에서 상품 구입 시 금액대별로 약 10% 할인 받을 수 있는 쿠폰으로, 매일 다른 종류의 할인쿠폰이 지급된다. 또 선착순 할인쿠폰을 받은 고객 중 매일 추첨을 통해 10명을 선정하고 지그재그에서 현금처럼 사용 가능한 10만 포인트도 각각 제공한다. 선착순 할인쿠폰은 당일 자정까지 사용 가능하며 추첨을 통해 받은 10만원의 쇼핑지원금은 발급 다음날까지 쓸 수 있다. 지그재그 관계자는 "코로나19 등으로 집에서 연휴를 보내는 고객들이 많아 재미와 혜택을 동시에 제공하는 다양한 이벤트를 준비했다"고 말했다.

이베이코리아가 운영하는 온라인 마켓플레이스 옥션은 14일까지 해외직구연합전 '설 연휴에도 해외직구는 배송 중'을 진행 중이다. 코로나19 영향으로 해외 방문이 어려워진 상황에서, 설 연휴 동안 간편하게 해외 쇼핑을 즐겨보자는 콘셉트으로 다양한 직구 상품을 선보인 것이다. 미국, 뉴질랜드 등에서 인기를 얻고 있는 건강식품과, '집콕' 시대 수요가 급증하고 있는 홈 카페용품, 디지털·가전제품, 리빙 제품 등을 최대 69% 할인된 가격에 판매한다. 해외 현지 아울렛에서 판매하고 있는 명품도 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회라고 옥션은 설명했다.

