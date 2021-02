[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 블랙핑크의 멤버 지수가 치명적인 매력을 발산했다.

최근 지수는 자신의 SNS에 "you know"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 그녀는 붉은색의 원피스와 가디건을 입고 시크한 매력을 뽐내고 있다.

한편, 지수는 올해 방송을 목표로 하는 JTBC 드라마 '설강화 : snowdrop(가제)'에 출연한다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr