野 반대에도 불구하고…與 황희 청문보고서 채택 강행

도종환 문체위원장이 표결 의사 밝히자 국민의힘 의원들 회의장 빠져나가

[아시아경제 금보령 기자] 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 위원들이 야당의 반대에도 불구하고 10일 황희 문화체육관광부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서 채택을 강행했다.

문체위는 이날 오전 전체회의에서 국민의힘 의원들이 퇴장한 가운데 청문보고서 채택의 건을 의결했다.

민주당 간사인 박정 의원은 "여당 입장에선 결과 보고서를 채택하기로 했다"고 말했다. 박 의원은 "야당에서는 대부분 도덕성에 대해 질의했다"며 "여당 의원들은 (황 후보자에 대한) 전문성과 정책 현황 등 질의를 통해 검증하려고 노력했다"고 말했다.

야당에서 가장 큰 문제점으로 꼽은 부분은 황 후보자의 박사학위 논문이다. 2017년 국회 국토교통위원회가 연세대 산학협력단에 연구용역을 의뢰해서 나온 '스마트도시 해외사례와 발전방향' 보고서와 황 후보자의 논문 속 상당 부분이 동일하다는 게 야당 측 주장이다. 당시 황 후보자는 국회 국토위원이었다.

연구보고서는 국문으로, 황 후보자의 논문은 영문으로 작성됐다. 전일 있었던 인사청문회에서 야당은 황 후보자에게 국문 논문 제출을 요구했으나 황 후보자는 국문 내용을 폐기해 제출하기 어렵다고 답변했다.

이날 배현진 국민의힘 의원은 "어제 저희가 지적한 논문 문제는 표절이 아니다. 원문을 가져와서 직접 본인이 (논문을) 썼다는 증빙을 해달라는 정당한 요구를 드린 것"이라며 "용역보고서가 국민 세금 2000만원을 주고 쓴 건데 그걸 황 후보자가 논문에 이용해 박사 학위를 따고 그것으로 선거에서 이득을 봤는지 일련의 과정을 검증해야 했기 때문"이라고 얘기했다.

민주당 소속 도종환 문체위원장이 표결 의사를 밝히자 국민의힘 의원들은 회의장을 빠져나갔다. 황 후보자는 문재인 정부에서 야당의 동의를 받지 못한 채 임명되는 스물아홉 번째 장관급 인사가 될 것으로 보인다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr