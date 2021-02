[아시아경제 이민지 기자] 유비케어 유비케어 032620 | 코스닥 증권정보 현재가 8,400 전일대비 180 등락률 -2.10% 거래량 62,381 전일가 8,580 2021.02.10 10:49 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일유비케어 '의료기관 픽업시스템' 관련 특허권 취득유비케어, 주가 9260원.. 전일대비 -2.73% close 는 지난해 영업이익으로 134억원을 기록해 전년대비 8.5% 늘었다고 10일 공시했다. 매출액은 2.7% 감소한 1078억원을 기록했고 순이익은 68억원으로 6.6% 줄었다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr