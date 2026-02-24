본문 바로가기
유비케어, 약국 인프라 통합 구독 서비스 출시

이성민기자

입력2026.02.24 11:02

약국 필수 인프라 통합

디지털 헬스케어 플랫폼 유비케어 는 약국 운영 인프라 제공하는 통합 서비스 '유팜패스'를 공식 출시했다고 24일 밝혔다.

디지털 헬스케어 플랫폼 유비케어는 약국 운영 인프라 제공하는 통합 서비스 '유팜패스'를 공식 출시했다. 유비케어

유팜패스는 인터넷, 폐쇄회로(CC)TV, 정수기, 약국 안심 케어 등을 제공하는 약국 전용 인프라 통합 서비스다. 통신서비스는 LG유플러스와 제휴해 제공되며, CCTV 및 보안서비스는 KT텔레캅과 협력해 구성됐다.


유팜패스를 활용하면 유비케어가 1차 안내 창구 역할을 맡아 서비스 구성과 이용 절차를 연계하고 지원한다. 설치와 사후 관리는 각 제휴사의 전문 인력이 담당하는 구조로, 약국은 복잡한 초기 준비 과정과 운영 부담을 줄일 수 있다는 설명이다.

유팜패스는 신규 개국 약국뿐 아니라 기존 유팜시스템을 사용하는 약국도 가입할 수 있다. 기존 약국은 노후화된 인프라 교체, 현재 이용 중인 서비스 구성과 비용 점검 과정에서 유팜패스를 활용할 수 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
