실제 현장에서 AI 작동하는 진료 환경

"의료진이 진료 본질에 집중하도록"

디지털 헬스케어 플랫폼 기업 유비케어 유비케어 close 증권정보 032620 KOSDAQ 현재가 3,750 전일대비 115 등락률 -2.98% 거래량 58,471 전일가 3,865 2026.03.09 09:19 기준 관련기사 유비케어, 약국 인프라 통합 구독 서비스 출시 유비케어, 지난해 영업익 75억…전년比 46%↑ 유비케어 미소몰닷컴, 비만약 '마운자로' 공급 개시 전 종목 시세 보기 는 오는 19일부터 22일까지 서울 강남구 코엑스에서 개최되는 제41회 국제의료기기·병원설비전시회(KIMES 2026)에 참가한다고 9일 밝혔다.

유비케어는 AI를 통해 입력과 타이핑 없이도 진료 흐름이 이어지는 끊김없고(Seamless)·입력없는(Typeless) 진료 환경을 제공, 의사가 진료에만 집중할 수 있는 환경을 직접 제공한다는 계획이다. 특히 이번 전시는 단순한 기술 시연을 넘어 현장 구독 가입과 하반기 출시로 이어지는 상용화의 출발점이라는 점에서 의미를 더한다.

디지털 헬스케어 플랫폼 기업 유비케어가 오는 19일부터 22일까지 서울 강남구 코엑스에서 개최되는 제41회 국제의료기기·병원설비전시회(KIMES 2026)에 참가한다. 유비케어 AD 원본보기 아이콘

국내 전자의무기록시스템(EMR) 1위 기업 유비케어는 이번 전시에서 '의사랑 AI'를 공식 공개한다. 접수·청구·고객관리·재고관리 등 병·의원 운영 업무를 인공지능(AI)이 선제적으로 파악하고 지원해 의료진이 진료와 처방에 온전히 집중할 수 있도록 돕는 서비스다.

유비케어가 축적해 온 의료 행정 운영 노하우와 제약·경영 분석 등 복합 영역의 데이터를 기반으로 자체 구축한 거대언어모델(LLM)을 활용한다. 진료와 처방 과정 기록을 자동으로 정리해 의료진이 모니터 속 서류 작업이 아닌 환자와 눈을 맞추며 진료에 집중할 수 있는 환경을 제공한다. 약국 전자 처방 전송, 통합마케팅 솔루션 의사랑 CRM, AI 기반 서비스 챗봇인 '바로바로' 등을 선보이며 진료 외 업무까지 AI로 확장된 환경을 제시한다.

AD

김진태 유비케어 대표는 "KIMES 2026에서 AI와 결합을 통해 유비케어 만이 제공할 수 있는 스마트한 진료 환경을 선보일 예정"이라며 "앞으로도 독보적인 AI 진료 환경을 제공함으로써 의료진이 진료 본질에 집중할 수 있는 환경을 구축하겠다"고 말했다.

Advertisement

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>