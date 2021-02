[아시아경제 임혜선 기자]치킨 프랜차이즈 제너시스 비비큐가 GS홈쇼핑 라이브 방송에서 '순살바삭강정' 세트를 판매한다고 10일 밝혔다.

'순살바삭강정' 세트(14팩)는 달콤한 맛(7팩)과 매콤한 맛(7팩) 두 가지로 구성돼 있다. 11일 목요일 오후 1시 20분부터 40분간 라이브 방송과 온라인을 통해 구매 가능하다. 가격은 5만9900원이다. 16일 화요일부터 순차적으로 배송된다.

