[세종=아시아경제 권해영 기자] 성윤모 산업통상자원부 장관은 설 명절을 앞둔 10일 서울 서대문구 홍제동에 위치한 인왕전통시장을 찾아 방역상황과 명절물가를 살펴보고 시장상인들을 격려했다.

성 장관은 인왕시장 관계자 등과 함께 온누리상품권을 이용해 물품을 구입하고, 코로나19로 어려움을 겪고 있는 전통시장 상인들의 애로사항을 청취했다. 이어 서대문구 보건소를 찾아 추운 날씨에도 코로나19 확산 방지를 위해 애쓰는 선별진료소 현장 종사자들을 격려했다.

성 장관은 "혹한의 추위에 애쓰고 있는 의료진과 직원 여러분의 노고에 감사드린다"며 공직자들의 모금액으로 전통시장에서 구입한 과일, 떡 등 명절물품을 선별진료소에 전달했다.

산업부는 이 밖에 사회복지시설 출입이 자제되는 코로나19상황을 고려해 전통시장에서 구입한 물품을 비대면으로 복지시설 3곳에 전달했다.

