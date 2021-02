정의용, "한반도 비핵화, 한미공동 목표로 조율 문제없을 것"

[아시아경제 유인호 기자] 정의용 외교부 장관은 9일 "한반도의 완전한 비핵화 목표를 가급적 조기에 달성하는 것은 한미 간 공동의 목표인 만큼 의견조율도 굉장히 용이하게 할 수 있다"고 밝혔다.

정 장관은 이날 기자단과 상견례에서 싱가포르 합의를 기반으로 한 북미대화 재개를 위해 미국을 어떻게 설득하겠느냐는 질문에 "이 문제는 해결을 더 미룰 수 없는 핵심과제"라며 이같이 말했다.

정 장관은 "최근 한미 간에 여러 가지 어젠다가 있지만 한미 간에는 기본적으로 입장에 큰 차이가 없다고 본다"며 "동맹관계가 굳건하기 때문에 그것을 기초로 다소 상이한 의견이 있다 하더라도 조율하는 데 크게 문제가 없다고 믿는다"고 강조했다.

정 장관이 최근 인사청문회에서 '김정은 북한 국무위원장의 비핵화 의지를 믿는다'고 말한 것을 두고 미국과 시각이 다르다는 평가가 국내 일각에서 나온 것을 의식한 발언으로 해석된다.

2∼3월 중 한미외교장관회담 가능 여부에 대해서는 "미국과는 제가 업무가 파악되는 대로 가급적 조기에 소통할 예정이며 그렇게 될 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

정 장관은 미중 갈등 상황에 대해 "미국, 중국 두 나라는 우리에게 모두 중요한 나라들"이라며 "한미동맹은 말씀드릴 것 없이 우리 평화와 번영의 아주 핵심축"이라며 "중국은 우리와 전략적 협력동반자 관계이며 최대 교역 파트너고, 한반도 평화를 위해서는 아주 중요한 파트너"라고 설명했다.

그러면서 "미중 간에 이익이 합치하는 부분이 있다"며 "예를 들면 기후변화나 최근에 방역, 한반도에서 평화 구축이라든지 그런 분야에서 우리가 미중 간에 신뢰를 구축할 수 있는 역할을 담당할 수도 있다"고 말했다.

바이든 행정부도 일본, 호주, 인도와 중국 견제가 목적인 '쿼드'(Quad)에 적극 참여하는 상황에 대해서는 "그 협력체가 투명하고, 개방적이며, 포용적이고 또 국제규범을 준수한다면 어떠한 지역협력체 또는 구상과도 적극 협력할 수 있다"고 답했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr