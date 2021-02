유엔 "北, 핵물질 생산·탄도미사일 프로그램 유지…해킹으로 돈 벌어"

[아시아경제 김은별 기자] 북한이 작년에도 핵무기와 탄도미사일 프로그램을 유지, 발전시켜 국제 사회의 제재를 위반했다는 보고서가 나왔다.

8일(현지시간) 외신이 유엔(UN) 안정보장이사회(안보리)에 제출된 대북제재위원회의 전문가 패널 연례보고서 내용을 입수, 보도한 데 따르면 북한과 이란은 장거리 미사일을 개발하기 위해 협력한 것으로 나타났다.

보고서는 "북한이 핵분열성 물질을 생산했고 핵시설을 유지했으며, 탄도미사일 인프라를 업그레이드했다"라며 "북한이 이러한 개발 프로그램을 위한 원료와 기술을 계속 해외로부터 수입하려 했다"라고 밝혔다. 또 북한이 지난해 여러 차례 열병식을 통해 핵탄두 탑재가 가능한 새로운 단거리·중거리 미사일, 잠수함발사탄도미사일(SLBM), 대륙간탄도미사일(ICBM) 체계를 선보였다고 지적했다.

작년 한 해 동안 핵실험이나 탄도미사일 시험은 없었지만, 북한이 "새 탄도미사일 탄두의 시험 및 생산과 전술 핵무기 개발을 위한 준비를 선언했다"고 보고서에 언급됐다. 이와 함께 보고서에 따르면 북한은 지난 2018년 풍계리의 핵실험 갱도를 폭파해 핵 폐기 의지를 강조했지만, 여전히 해당 지역에 인력을 두고 유지하는 것으로 전해졌다.

북한과 이란이 장거리 미사일 개발을 위해 핵심 부품을 전달하는 등 양국이 협력하고 있다는 내용도 담겼다. 이란과 장기간 비밀리에 협조한 북한은 이란 '샤히드 하지 알리 모바헤드' 연구소의 기술 개발에 협조하고, 물품도 수출했다는 것이다. 이란은 "보고서는 가짜 정보와 조작된 데이터를 기반으로 벌인 조사를 담았다"고 반박했다.

북한이 핵·미사일 프로그램에 자금을 대기 위해 최근 1년여 간 약 4000억원을 해킹했다는 내용도 담겼다. 지난 2019년부터 2020년 11월까지 해킹에 따른 수입은 3억1640만달러(약 4032억원)에 달했다고 보고서는 추산했다.

CNN은 보고서를 인용, "코로나19로 인한 엄격한 국경 통제는 북한의 경화(hard currency·달러 등 국제적으로 쉽게 교환 가능한 통화) 조달에도 영향을 끼쳤다"며 "북한은 경제를 계속 굴러가게 하고 유엔 제재를 피해가기 위해 복합적인 제재 회피 계획을 사용했다"고 보도했다. 아울러 "지난해 극심한 태풍과 제재, 여기에 팬데믹까지 북한을 강타했다"며 "전문가들은 팬데믹이 지속되는 동안 북한이 수입 조달을 위해 해킹에 더 의존할 것으로 보고 있다"고 전했다.

북한은 코로나19 확산을 막기 위해 대유행 이후 엄격한 봉쇄 조치를 도입했지만, 북한의 정유제품 수입은 작년에도 한도를 크게 넘긴 것으로 추정된다.

