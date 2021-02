[아시아경제 박지환 기자] LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 1,000 등락률 +0.96% 거래량 570,910 전일가 104,000 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 LG, 생동감 있는 브랜드 표현할 새 '그래픽 모티프' 공개돌직구에 불붙는 성과급 논란…기업들이 떨고 있다삼성전자·LG그룹, 지난해 미국 특허 등록 건수 세계 2·3위 close 는 9일 연결 기준 지난해 영업이익이 1조8252억원으로 전년과 비교해 84% 증가한 것으로 집계됐다고 공시했다.

같은 기간 매출액은 3%, 당기순이익은 50% 증가했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr