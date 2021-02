동국제강, 3년 만에 당기순이익 흑자전환

작년 영업익 2947억원…전년比 79.1% ↑

동국제강이 2017년 이후 3년 만에 당기순이익 흑자전환에 성공했다.

동국제강은 작년 연결 기준 영업이익이 2947억원으로 전년 대비 79.1% 증가했다고 9일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 5조2062억원으로 8.0% 감소했으나, 당기순이익은 673억원으로 흑자전환했다. 특히 당기순손실은 2018년 3045억원, 2019년 817억원에서 2020년 673억원으로 흑자전환했다.

지난해 코로나19 팬데믹같은 불확실성에도 동국제강은 열연과 냉연으로 구성된 포트폴리오를 기반으로 급격한 시장 변동성에 탄력적으로 대응해 우수한 경영 성과를 달성했다.

봉형강 제품은 전기로 제강의 장점을 극대화해 시황 변화에 빠르고 유연하게 대처할 수 있었고, 도금 및 컬러강판 제품은 하반기 ‘펜트업(Pent-up) 효과’에 힘입어 성과를 거뒀다.

동국제강은 올해 환경안전 부문의 투자 확대하고, 수익성 중심의 내실경영으로 기업의 지속가능성을 높일 계획이다. 또한 컬러강판 신규라인(S1) 등 투자와 합리화를 지속해 원가경쟁력과 시장지배력을 강화할 방침이다.

한편 동국제강은 주당 200원의 현금배당을 결의했다.

