국민의힘 서울시장 경선후보인 오신환 전 의원이 9일 서울 남부지청 산하 남부고용복지플러스센터를 방문, 일자리 구직 관련담당자로부터 현장의 소리를 듣고 있다./국회사진기자단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.