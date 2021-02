[아시아경제 이민우 기자] SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 198,865 전일가 149,500 2021.02.09 15:12 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오팜, 전자투표제 도입 결정SK바이오팜, 2398억원 영업적자.. 전년비 202%↓10대 그룹 시총 올들어서만 100조 늘어 close 은 자회사 SK라이프사이언스와 489억원 규모의 의약품 공급계약을 체결했다고 9일 공시했다. 이는 2019년도 연결 기준 매출액의 39.49%에 해당하는 규모다.

SK바이오팜 측은 "당사의 뇌전증 치료 신약 '세노바메이트'의 미국시장 판매를 위해 미국 현지 법인인 SK라이프사이언스에 제품을 공급하는 계약으로 연결재무제표 기준 매출로는 잡히지 않는 내부거래"라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr