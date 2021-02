[아시아경제 이민우 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 172,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 162,877 전일가 172,500 2021.02.09 14:48 장중(20분지연) 관련기사 "농수산물 선물가액 올린 덕분에" … 신세계百, 설 매출 사상 최대잘나가는 '가전 이모님', 우리집도 모셔볼까"10만~20만원대 상품 인기" … 이마트, 설 선물세트 예약 역대최고 close 는 보통주 1주당 2000원의 현금 배당을 결정했다고 9일 공시했다. 시가배당률은 1.33%이며 배당금총액은 539억원가량이다. 배당기준일은 지난해 12월31일이다.

