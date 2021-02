나경원 "미래 세대를 위해서 라면 나경영도 좋다…더 드리고 싶다"

1억1700만원 이자 지원 서울시 예산의 100분의 1

불필요한 예산을 걷어내면 더 혜택 가능ㅎ



진대제 전 정통부 장관 고문 영입 "더 큰 시정할 수 있다"

오세훈 전 서울시장 "스스로 물러난 시장 본선 명분 없다"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 서울시장 경선에 출마한 나경원 전 의원은 '나경영'이라고 불리는 것에 대해 "저는 미래 세대를 위해서 라면 나경영도 좋다고 생각한다. 제가 되면 더 드리고 싶다"고 9일 밝혔다.

나 전 의원은 이날 CBS라디오 김현정의 뉴스쇼 전화 인터뷰에서 최근 자신의 공약 중 토지임대부주택에 입주한 신혼부부와 청년 등을 대상으로 1억1700만원 상당의 이자를 지원하겠다는 것과 관련해 "민선 2기가 유지 되면 이자 지원 더 많이 해드리고 싶다"고 말했다.

그는 "비혼 하시는 분들한테 왜 결혼 안 하십니까 물어보면 남자는 첫 번째가 양육비 부담, 두 번째가 집. 여자는 첫 번째는 자아실현, 두 번째가 집이다. 주거라는 것은 굉장히 중요하다"며 "이 공약은 서울시 예산의 100분의 1 정도 쓰는 것"이라고 설명했다. 이어 "최대로 이자 지원이 많이 나갔을 때 불필요한 예산을 걷어내고 우리가 바로 잡는다면 더 많은 신혼부부, 청년에게 혜택을 줄 수 있다"고 덧붙였다.

노무현 정부 시절 진대제 전 정통부 장관을 고문으로 영입한 것과 관련해서 나 전 의원은 "실질적으로 어떻게 보면 더 큰 시정을 할 수 있고 더 전문적인 시정을 할 수 있고 하는 그런 모습 속에서 이 많은 분들이 더 많이 지지해 주시지 않을까 이렇게 생각을 한다"고 말했다.

오세훈 전 서울시장에 대해서는 "10년 전에 아이들 점심값 주는 것을 이유를 해서 당과 한마디 상의도 없이 본인의 직을 걸었다"며 "스스로 물러난 시장이 다시 표를 구한다는 것은 저는 본선에서 굉장히 경쟁력에 또 본선의 명분이 없다"고 지적했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr