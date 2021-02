한투 "현대·기아차, 지금이 매수 기회"

[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권은 8일 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 234,000 전일대비 15,500 등락률 -6.21% 거래량 3,212,977 전일가 249,500 2021.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'현대차, 주가 23만 8500원.. 전일대비 -4.41%비밀 최우선 '신비주의 고집'…현대차·기아의 애플카 급제동 close , 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,300 전일대비 15,200 등락률 -14.98% 거래량 25,297,437 전일가 101,500 2021.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [AI 투자분석] 기관이 보유 비중 확대한 종목 총정리 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'기아차, 주가 8만 7600원.. 전일대비 -13.69% close , 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 322,000 전일대비 30,500 등락률 -8.65% 거래량 1,747,047 전일가 352,500 2021.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'애플카 협업 무산부터 LG·SK소송전까지…변동성 커지는 전기차株코스피, 외국인 매도세에 하락…"기아차 13% 급락" close 에 대한 투자 의견을 비중 확대로 잡았다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 234,000 전일대비 15,500 등락률 -6.21% 거래량 3,212,977 전일가 249,500 2021.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'현대차, 주가 23만 8500원.. 전일대비 -4.41%비밀 최우선 '신비주의 고집'…현대차·기아의 애플카 급제동 close , 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,300 전일대비 15,200 등락률 -14.98% 거래량 25,297,437 전일가 101,500 2021.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [AI 투자분석] 기관이 보유 비중 확대한 종목 총정리 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'기아차, 주가 8만 7600원.. 전일대비 -13.69% close , 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 322,000 전일대비 30,500 등락률 -8.65% 거래량 1,747,047 전일가 352,500 2021.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'애플카 협업 무산부터 LG·SK소송전까지…변동성 커지는 전기차株코스피, 외국인 매도세에 하락…"기아차 13% 급락" close 는 지난 8일 애플과의 자율주행전기차 논의 중단을 공식화했고 이에 따라 주가는 급락했다. 하지만 이는 차익 실현이 주요 배경으로 오히려 이번 조정을 매수의 기회로 봐야 한다는 의견이다. 또 9일 예정된 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,300 전일대비 15,200 등락률 -14.98% 거래량 25,297,437 전일가 101,500 2021.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [AI 투자분석] 기관이 보유 비중 확대한 종목 총정리 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'기아차, 주가 8만 7600원.. 전일대비 -13.69% close 의 CEO 인베스터 데이를 통해 펀더멘털 개선이 더 부각될 것으로 예상했다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 234,000 전일대비 15,500 등락률 -6.21% 거래량 3,212,977 전일가 249,500 2021.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'현대차, 주가 23만 8500원.. 전일대비 -4.41%비밀 최우선 '신비주의 고집'…현대차·기아의 애플카 급제동 close , 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,300 전일대비 15,200 등락률 -14.98% 거래량 25,297,437 전일가 101,500 2021.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [AI 투자분석] 기관이 보유 비중 확대한 종목 총정리 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'기아차, 주가 8만 7600원.. 전일대비 -13.69% close , 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 322,000 전일대비 30,500 등락률 -8.65% 거래량 1,747,047 전일가 352,500 2021.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'애플카 협업 무산부터 LG·SK소송전까지…변동성 커지는 전기차株코스피, 외국인 매도세에 하락…"기아차 13% 급락" close 는 8일 공시를 통해 "당사는 자율주행 전기차 사업 관련 다수의 해외 기업들과 협업을 검토하고 있으나, 아직 결정된 바 없다. 당사는 애플과 자율주행차량 개발에 대한 협의를 진행하고 있지 않다."고 밝혔다. 한 달 전 공시에서는 다수의 해외기업들과 협업을 검토 중이라고 밝혔지만 애플을 별도로 명시하면서 논의 중단을 시사했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr