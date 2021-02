두산인프라코어, 지난해 영업이익 6586억원…전년대비 21.6%↓

[아시아경제 이승진 기자] 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 8,790 전일대비 320 등락률 -3.51% 거래량 10,151,868 전일가 9,110 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 두산인프라코어, 주가 9000원 (-1.21%)… 게시판 '북적'두산인프라코어, 올해 신흥국서 건설장비 220여대 판매 계약 체결두산인프라 품은 현대重 "현대건설기계와 시너지, 中 공략" close 는 지난해 영업이익 6586억원으로 전년 대비 21.6% 감소했다고 8일 공시했다. 매출은 전년 대비 3.1% 줄어든 7조9341억원이었다.

지난해 4분기 매출과 영업이익은 각각 2조208억원, 1472억원으로 전년 동기 대비 3.8%, 6.2% 증가했다.

코로나19 확산에 따른 글로벌 시장 침체에도 중국 시장의 반등으로 매출 감소를 최소화했다고 두산인프라코어는 설명했다.

사업별 실적을 살펴보면 건설기계 사업은 한국과 중국 시장의 선전으로 전년 대비 2.6% 성장한 3조2298억원의 매출을 기록했다.

지난해 두산인프라코어의 중국 굴착기 시장 판매량은 10년래 최대인 1만8686대를 기록했다. 판매량 증가에 힘입어 중국 매출은 1조4672억원으로 전년 대비 17.0% 성장했다.

반면 엔진 사업은 유가 하락 여파로 매출이 전년 대비 19.4% 감소한 4662억원을 나타냈다. 두산인프라코어는 운전자본 개선과 두산밥캣 순차입금 감소로 순차입금이 전년 대비 5172억원 감소했다.

두산인프라코어는 글로벌 수요 회복에 근거해 올해 작년 대비 14% 증가한 9조 원의 매출을 달성할 것으로 전망했다. 영업이익도 16% 증가한 7624억원을 예상했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr