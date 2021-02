정부, 1인 광고 콘텐츠 창작자 양성

전문가 상담 과정 신설…광고 촬영·편집 실습과 창업 관련 강의도 늘려

문화체육관광부와 한국방송광고진흥공사(코바코)는 지난해 첫 발을 뗀 1인 광고 콘텐츠 창작자 양성 사업을 이어간다고 8일 전했다.

광고 기획·촬영·편집 등의 역량을 키우고 창업의 길을 안내하는 교육과정이다. 올해는 효과적인 창업 지원을 위해 전문가 상담(멘토링) 과정을 신설했다. 광고 촬영·편집 등의 실습과 창업 관련 강의도 늘렸다.

문체부와 코바코는 교육생과 저예산 광고주를 연결하는 사업도 추진한다. 수료생을 대상으로 광고주와 연계한 광고 제작 공모를 열고, 수상 작품은 향후 1년간 해당 광고주가 활용하도록 제공한다.

강지은 문체부 미디어정책국 방송영상광고과장은 "수료생은 광고 제작 경험을 쌓고, 저예산 광고주는 양질의 광고 콘텐츠로 사업을 홍보하는 방식"이라고 설명했다. "중소기업·소상공인 광고주를 대상으로 광고 제작 지원 설명회를 여는 등 교육생이 실제 광고 콘텐츠를 제작할 기회를 얻고 창업의 발판을 마련하도록 돕겠다"라고 말했다.

올해 교육과정은 2회에 걸쳐 운영된다. 오는 22일까지 3기 수강생 마흔여덟 명을 모집해 6월 중순까지 교육을 진행한다. 4기 수강생은 7월 말 모집해 8월부터 교육한다. 자세한 내용은 코바코 광고교육원 누리집 참조.

