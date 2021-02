진에어, 국제선 관광비행 이용 팁 영상공개

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 18,050 전일대비 900 등락률 +5.25% 거래량 355,754 전일가 17,150 2021.02.08 09:59 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 지난해 영업손실 1850억원…코로나 장기화 직격탄진에어, 지난해 영업손실 1847억원…사상 최대 적자 진에어, '스마일페이' 간편결제 서비스 도입 close 는 국제선 관광비행 이용 팁을 담은 영상을 공식 유튜브 채널에 공개했다고 8일 밝혔다.

영상은 객실승무원이 직접 국제선 관광비행을 체험하는 브이로그 형식으로 구성했다. 객실승무원들은 인천공항에 도착해 면세품 수령부터 항공기 탑승, 착륙 후 세관신고까지 각 단계별 주의사항과 이용 팁 등을 소개한다.

기내 면세품 이용 방법, 인천공항 면세점 방문기 등의 내용도 담겼다. 기내 면세품을 이용하면 기내에서 편리하게 면세품을 수령할 수 있다. 단, 출발 48시간 이내 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 18,050 전일대비 900 등락률 +5.25% 거래량 355,754 전일가 17,150 2021.02.08 09:59 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 지난해 영업손실 1850억원…코로나 장기화 직격탄진에어, 지난해 영업손실 1847억원…사상 최대 적자 진에어, '스마일페이' 간편결제 서비스 도입 close 기내 면세 사이트에서 사전 주문을 완료해야 한다.

진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 18,050 전일대비 900 등락률 +5.25% 거래량 355,754 전일가 17,150 2021.02.08 09:59 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 지난해 영업손실 1850억원…코로나 장기화 직격탄진에어, 지난해 영업손실 1847억원…사상 최대 적자 진에어, '스마일페이' 간편결제 서비스 도입 close 는 오는 11일, 21일, 28일에 각각 1편씩 총 5회의 국제선 관광비행을 운영할 예정이다. 해당 항공편은 2시간 가량 대구, 부산 등을 거쳐 일본 영공을 선회한 후 다시 인천으로 돌아오는 여정이다.

비행 중 기내 이벤트를 통해 국내선 무료 항공권, 여행용 더플백, 에코백 및 캐리어 벨트, 스노우볼 등의 경품을 증정한다.

비행 운임은 총액 최저 12만8000원부터 시작된다. 하나카드 결제 고객과 신라면세점 이용 고객에게는 각각 3만8000원, 2만원 즉시 할인이 제공돼 최종 9만원, 10만8000원에 예매할 수 있다.

신라면세점과의 제휴를 통해 등급 업그레이드, 포인트 제공 등 고객들의 면세 쇼핑 시 추가 혜택을 제공한다. 국제선 관광비행 탑승 당일 항공권 또는 관광비행 비표를 공항철도 인천공항1터미널역 안내센터에 제시한 고객에게 티머니 교통카드를 선착순으로 제공한다. 단 21일 항공편 탑승권은 제외된다.

진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 18,050 전일대비 900 등락률 +5.25% 거래량 355,754 전일가 17,150 2021.02.08 09:59 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 지난해 영업손실 1850억원…코로나 장기화 직격탄진에어, 지난해 영업손실 1847억원…사상 최대 적자 진에어, '스마일페이' 간편결제 서비스 도입 close 관계자는 "2월에도 고객분들이 국제선 관광 비행을 알차게 즐기실 수 있도록 다양한 혜택을 준비했다"며 "방역과 안전 운항에도 더욱 더 심혈을 기울일 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr