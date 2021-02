코스피, 외국인 순매도에 하락세

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 외국인의 순매도세에 하락세를 보이고 있다.

8일 오전 9시 15분 코스피는 전 거래일보다 0.60%(19.44포인트) 하락한 3101.19를 가리키고 있다. 이날 지수는 0.22%(7포인트) 내린 3113.63을 가리키고 있다. 투자자동향을 보면 외국인투자자 홀로 845억원어치의 주식을 팔아치웠다. 개인과 기관은 각각 66억원 820억원어치 주식을 샀다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,800 전일대비 300 등락률 +0.36% 거래량 3,075,155 전일가 83,500 2021.02.08 09:28 장중(20분지연) 관련기사 코로나19에도 작년 하반기 실적 전년보다 낫다먼지통 관리도 척척…LG·삼성, 무선청소기 '왕좌' 경쟁반도체 없어서 못산다!! “삼성전자” 대표 공급사 ‘이 기업’!! 단숨에 오릅니다. close 는 전거래일 대비 0.48% 내린 8만3100원을 가리키고 있다. SK하이닉스(-1.18%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 997,000 전일대비 31,000 등락률 -3.02% 거래량 62,718 전일가 1,028,000 2021.02.08 09:28 장중(20분지연) 관련기사 WP "LG-SK 배터리 소송, 美 전기차 공급망 취약성 보여줘"(종합) "바이든 대통령, LG-SK 배터리 소송 거부권 행사할 수도"외국인, 한 주만에 '사자' 전환…LG화학 가장 많이 사들여 close (-1.95%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 236,000 전일대비 13,500 등락률 -5.41% 거래량 1,316,455 전일가 249,500 2021.02.08 09:28 장중(20분지연) 관련기사 현대차·기아, 애플과 자율주행차량 개발 협의 진행 안 해(상보)[특징주]'애플카' 중단설에 혼란 가중…현대·기아차 하락현대·기아차, 애플 자율주행車 협의 결정된 바 없다 close (-7.21%)도 하락했다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일보다 0.61%(5.91포인트) 내린 961.51을 가리키고 있다. 이날 지수는 0.05%(0.48포인트) 내린 966.94로 장을 시작했다. 투자자동향을 보면 외국인투자자와 기관투자자는 각각 234억원, 228억원어치 주식을 순매도했다. 개인은 홀로 480억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목을 보면 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 395,000 전일대비 7,000 등락률 -1.74% 거래량 24,365 전일가 402,000 2021.02.08 09:28 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 막판 매수전환… 코스피 3120 상승마감옆걸음치는 코스피…3100 턱밑에서 횡보양시장 소폭 상승 출발…코스피 0.35%↑ close (-1.5%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 178,900 전일대비 200 등락률 +0.11% 거래량 55,656 전일가 178,700 2021.02.08 09:28 장중(20분지연) 관련기사 옆걸음치는 코스피…3100 턱밑에서 횡보양시장 소폭 상승 출발…코스피 0.35%↑코로나19 진단시약 긴급사용 종료… 오늘부터 '정식허가' 제품만 사용 가능 close (-0.34%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 143,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 17,499 전일가 143,000 2021.02.08 09:28 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 막판 매수전환… 코스피 3120 상승마감옆걸음치는 코스피…3100 턱밑에서 횡보양시장 소폭 상승 출발…코스피 0.35%↑ close (-0.98%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 187,500 전일대비 1,000 등락률 -0.53% 거래량 17,091 전일가 188,500 2021.02.08 09:28 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 막판 매수전환… 코스피 3120 상승마감[클릭 e종목]"에코프로비엠, 고객사 증설로 성장 기대감 유효…목표가 29%↑"코스피, 개인·외인 동반 매수 2%대 상승...3100선 돌파 close (-0.48%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 313,400 전일대비 6,500 등락률 -2.03% 거래량 4,593 전일가 319,900 2021.02.08 09:28 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 막판 매수전환… 코스피 3120 상승마감옆걸음치는 코스피…3100 턱밑에서 횡보개인 순매수세에 코스피·코스닥지수 오름세 close (-1.72%)도 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 “단기간 코스피가 빨리 달려온 상황으로 부담스러운 구간”이라며 “외국인의 수급과 원·달러 환율 등의 변화에 주목해야 할 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr