[클릭 e종목]"엔씨소프트, '블소'·'아이온' IP로 실적 성장 기대"

[아시아경제 이민지 기자] 유안타증권은 8일 엔씨소프트에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 직전보다 7% 올린 120만원을 제시했다. 지난해 4분기 실적이 시장 예상치를 넘어서진 못했지만 '블레이드 앤 소울 (블소)'와 '아이온' 지식재산권(IP)으로 추가 성장에 나설 것으로 예상됐다.

지난해 4분기 엔씨소프트는 매출액 5613억원, 영업이익 1567억원을 기록해 전년동기대비 각각 5%, 11% 늘었다. 영업이익은 시장 예상치(1672억원)를 밑돌았는데 기존 게임의 매출 지연 감소와 마케팅비, 인건비 증가 등 비용이 증가한 점이 영향을 줬다.

기존 게임 매출이 하향 안정화된 모습이 확인되고 있어 1분기 중 출시 예정인 국내 ‘블소2’와 대만·일본의 ‘리니지2M’ 매출액 크기가 실적 반등의 크기를 좌우할 것으로 예상된다.

이창영 유안타증권 연구원은 “국내 블소2의 2분기 일 매출액은 리니지2M의 국내 출시 첫 온기 일 매출액의 70%는 26억원을 가정했다”며 “블소2 출시로 인한 국내 리니지2M 매출 감소는 30% 수준을 기록할 것”이라고 설명했다. 이어 그는 “블소2의 타겟 사용층을 기존 리니지2M 사용자층과 다른 2~30대 사용자층을 주로 타겟해 지나친 가정은 아니라고 판단된다”고 설명했다.

리니지2M의 해외(일본·대만) 매출액은 지난해 국내 매출의 50%인 올해 평균 일 매출액으로 14억원을 기록할 것으로 추산된다. 대만은 과거 PC '리니지2'의 한 달 서비스 이용자 수(MAU)가 20만명 이상이었고 아직도 '리니지M'이 매출 순위 1위를 기록할 정도로 엔씨소프트 게임에 대한 충성도가 높다. 일본도 과거 PC 리니지2의 MAU가 10만명이상이었다는 점을 고려하면 흥행가능성이 높을 것으로 예측된다.

이창영 연구원은 "엔씨소프트는 리니지1, 2의 IP만으로 누적 10조원 이상의 매출액을 기록하고 있다"며 "올해부터는 블소, '아이온' IP가 추가될 예정으로 계단식 성장의 새로운 한 해가 될 것으로 기대된다"고 설명했다.

해외 게임 시장의 주요 플랫폼인 콘솔 게임도 다중접속(MMO)이 늘어나고 있어 게임 IP와 MMORPG 개발력이 향후 콘솔 플랫폼에서도 높은 경쟁력을 보유할 것으로 전망된다. 이 연구원은 “지난달 28일 출시한 아티스트 팬덤 플랫폼 ‘유니버스’도 디지털 게임 개발과 운영 기술이 접목돼 게임 IP들의 글로벌 진출에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다”며 “글로벌 게임 기업들의 높아진 밸류에이션을 반영해 회사의 목표주가를 상향 조정한다”고 전했다.

