KOTRA, 8일부터 사흘간 '2021 일본 온라인 채용박람회' 개최

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 8일부터 사흘간 우리 청년들의 해외 취업을 돕기 위해 '2021 일본 온라인 채용박람회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사에는 한국 인력 채용에 관심 있는 닛산자동차, 히타치물류 등 일본 기업 34개사가 참여해 67개 직종에서 총 144명을 채용한다. 직종별로는 IT 엔지니어가 45명으로 가장 많고 기술직(44명), 사무·관리직(22명), 영업직(20명) 순으로 채용을 진행한다.

KOTRA는 이번 행사에 앞서 국내 75개 공과대학에 일본계 기업 취업 관련 소식을 전달했고, 총 592명의 구직자가 지원했다고 밝혔다. 서류심사를 통과한 201명은 기업과 총 310건의 화상 면접이 진행될 예정이다.

KOTRA에 따르면 최근 일본기업들의 투자와 고용은 위축되고 있지만 지난해 IT 관련 투자는 전년대비 15.8% 증가했다. 일본계 기업 1249개사를 대상으로 한 지난해 조사에서 약 18%는 해외거점 인원을 늘릴 계획이 있다고 응답하기도 했다. 이번 채용박람회에서 기술직과 영업직 3명을 채용 예정인 한 일본 반도체 생산 기업은 "전체 매출의 절반 이상이 해외에서 발생하고 있다"면서 "도전적이고 글로벌 역량을 갖춘 인재를 찾고 있다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr