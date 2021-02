볼빅이 ‘황금 황소 더즌 패키지(사진)’를 출시했다.

코로나19 언택트 시대에 딱 맞는 명절 선물이다. 아티스트 지훈스타크 작가와 콜라보레이션한 신년 기프트 ‘황금 황소 4구 에디션’을 더즌으로 만들었다. 4구가 선물용, 12구는 라운드용으로 적합하다. "행운의 황소를 보관하려는 골퍼들이 많았다"며 "더즌 형태로 재구성하게 됐다"고 설명했다. ‘2021 대한민국 어게인’ 프로모션이 함께 진행된다.

전국 골프장이나 온ㆍ오프라인 골프숍에서 골프공 1더즌 구매 시 5장의 마스크를 준다. 코로나19 극복과 안전을 기원하는 의미를 담았다. 뉴 비비드(NEW VIVID)와 솔리체(SOLICE), 마그마(Magma), S3, S4, XT SOFT 등이 대상이다. 코로나19로 몸과 마음이 지친 골퍼들에게 보다 실질적인 도움을 주기위한 이벤트다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.