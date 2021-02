나경원, 오신환 비판에 "선거 품격 지켜라…신혼부부 지원금 연 3600억이면 해결"

"정확한 계산·재정 여건 분석 바탕"

4년차부터는 연간 3600억원 고정 지출



정치 공세로는 게임 안 바뀐다

"품격과 원팀 정신 지켜 나가겠다"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 서울시장 보궐선거 본경선 후보인 나경원 전 의원은 청년과 신혼부부에 최대 1억여원 부동산 이자 혜택을 주겠다는 자신의 공약을 놓고 비방이 이어지자 "정확한 계산과 현장형 정책모델 설계, 재정 여건에 대한 분석을 거친 준비된 공약"이라고 7일 반박했다.

나 전 의원은 자신의 페이스북을 통해 "지난 5일 토지임대부 공공주택을 1년에 1만호씩, 10년간 10만호씩 짓겠다고 말씀드렸다"며 "예상 분양가는 평당 1000만원대 수준"이라고 말했다. 이어 "바로 이 공공주택에 입주하고자 하는 청년과 신혼부부, 만 6세 이하 자녀를 둔 가구에 대해 초기 대출이자를 3년 간 지원해주겠다는 것이 저의 공약"이라며 "구체적으로 대상은 청년의 경우 39세 미만 연소득 7000만원 미만, 신혼부부는 혼인 기간 7년이거나 예비 신혼부부, 만 6세 이하 자녀 가구로 부부 합산소득 연 1억원 이하"라고 설명했다. 그러면서 "연이율 3%로 단순 계산하면 청년은 연 900만원, 신혼부부는 연 1500만원 대출이자를 보조 받는 셈"이라고 덧붙였다.

이어 나 전 의원은 "2년 차가 되면 추가 1만호를 짓고 그러면 전체 2만호인데 청년 50%, 신혼부부 50% 비율을 가정하면 2400억원 대출이자액이 소요되고 3년차에는 3600억원이 된다"며 "4년차부터는 최초 1년차 입주한 가구 1만호의 대출이자 지원이 종료되기 때문에 4년차부터는 연간 3600억원 고정적으로 지출된다"고 설명했다.

그는 "서울시 1년 예산이 40조원을 육박해가고 있는데 서울 전체 예산의 100분의 1도 안 되는 예산을 1년 1만호씩 짓는 공공주택의 청년·신혼부부에 대한 대출 이자로도 지원하지 못 한다면 서울시의 주거복지를 아예 포기하자는 것이나 다름 없다"고 지적했다.

나 전 의원은 이날 페이스북에 다시 한 번 글을 남겨 "제 공약을 공개적을 비판하고 토론해 오는 것 언제든 환영하지만 공격을 위한 공격에만 매몰돼 공약의 구체적인 내용조차 살펴보지 않고 프레임을 씌우려는 정치 공세는 게임이 바뀌지 않는다"며 "본경선, 단일화 과정에서 품격과 원팀정신을 지키며 나아가겠다"고 강조했다.

앞서 오신환 전 의원은 전날 입장문을 내고 "나경원인가, 나경영인가? 재산세·종부세·양도세를 감세하겠다면서 동시에 결혼하고 첫아이를 낳는 신혼부부에게 1억 1700만원을 지원하겠다고 한다. 앞뒤가 맞는 현실성 있는 주장을 해야 한다"고 지적했다.

이어 "세금은 깎아주고 지출은 늘리고 대충 계산해도 5조 원은 족히 소요될 예산은 어떻게 마련할 셈인가. 강경보수와 포퓰리즘 사이를 오락가락하면 보수 정치는 정말 답이 나오지 않게 된다"며 "현실성 없는 황당한 공약은 자중하실 것을 정중히 요청 드린다"고 비판했다.

한편, 이날 나 전 의원은 일자리 정책 및 마곡 융복합산업 허브 공약을 발표했다. 앞서 발표한 동북권 디지테크 허브 등 서울 5대 권역을 특성별로 개발하여 약 25만개의 신규 일자리를 창출하고 서울형 취업HELP 바우처제도 신설, 서울형 일자리 연계 서비스 Seoul One 포털 개설 등을 약속했다. 마곡에는 '스마트에코타운'을 조성하고 온라인 쇼룸과 글로벌 비즈 지원센터를 열겠다고 밝혔다. 어린이집 100개를 만드는 등 '또 다른 부모센터'를 여는 한편 공항 대로와 올림픽 대로 간의 연결대로 구축과 방화대로 남단 연결 램프를 구축해 길목을 확장하겠다고도 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr