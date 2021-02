신한카드, 오는 8월 AI 기반 종합자산관리 서비스 출시

오는 8월 표준 API 방식의 마이데이터 서비스 오픈

맞춤형 상품·신용관리 등 다양한 AI 자산관리 서비스 제공

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 오는 8월 인공지능(AI) 기반의 종합자산관리 서비스를 선보인다. 마이데이터 사업자로 '신한 My리포트' 운영 노하우와 빅데이터 분석 역량을 적용해 본격화되는 마이데이터 시대의 주도권을 잡겠다는 구상이다.

신한카드는 표준 API 방식이 적용되는 오는 8월 AI 기반의 종합자산관리 서비스를 새로 출시한다고 7일 밝혔다. 회원뿐만 아니라 비회원에게도 소비 관리와 맞춤형 금융상품 추천·신용관리 도우미 등 다양한 자산관리 서비스를 AI 기반으로 제공한다. 신한페이판 애플리케이션(앱) 하나로 토탈 금융 서비스뿐만 아니라 라이프 스타일에 맞는 개인별 비금융 혜택까지 선보인다는 계획이다.

오는 8월 4일부터는 정보 주체의 동의를 받아 다른 곳에서 금융데이터를 긁어오는 스크래핑 방식이 아닌 표준 API 방식을 적용해야한다. 표준 API는 운영체제와 응용프로그램 사이의 통신에 사용되는 언어나 메시지의 표준화된 형식을 말한다.

또 신한카드는 마이데이터 서비스가 시장에서 빠르게 자리잡을 수 있도록 마이데이터 활용 가이드 등 관련 SNS 컨텐츠를 제작 배포할 계획이다. 신한카드 ESG 전략과 연계해 청소년 대상 마이데이터 금융교육 프로그램도 업계 최초로 운영할 예정이다.

그간 신한카드는 업계 최초로 혁신금융 기반의 투자자문을 시작했으며, 마이데이터 기반의 플랫폼 기업으로 도약을 위해 전담 본부인 DNA사업추진단을 신설하는 등 마이데이터 시대의 주도권을 잡기 위한 업무를 추진해왔다.

신한카드 관계자는 "신한카드의 빅데이터 분석과 AI 역량을 활용해 금융·라이프 큐레이터로서의 역할을 수행할 예정"이라며 "신한카드가 추구하는 마이데이터의 핵심 가치인 '오너십·연결·확장'을 통해 금융 데이터 생태계가 진화할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr