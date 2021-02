[경제전망]지난해 재정수지 적자 규모·1월 고용 상황은

[아시아경제 주상돈 기자] 이번주에는 지난해의 재정수지 적자 규모와 1월 고용 지표가 발표된다.

9일 정부는 지난해 총세입·총세출 결과를 발표한다. 정부의 한해 세입·세출 실적을 확정하고 회계장부를 마감하는 절차로 마감 실적을 기초로 국가결산보고서를 작성해 국회에 제출한다.

코로나19 사태에 따른 4차례에 걸친 추가경정예산안(추경) 편성으로 세입·세출 간 격차가 유례없는 수준까지 벌어졌을 가능성이 크다. 지난해 11월까지 누적 총지출은 501조1000억원, 총수입은 437조8000억원으로 통합재정수지가 63억3000억원 적자였다.

다음달인 10일엔 통계청이 1월 고용동향을 내놓는다. 지난해 12월의 경우 작년 대비로 취업자 62만8000명이 줄어 1999년 2월(-65만8000명) 이후 최대 감소 폭을 기록한 바 있다. 올 1월도 고강도 사회적 거리두기 수준이 유지된 만큼 고용 상황 개선을 기대하기 어려운 상황이다.

같은날 한국은행은 '1월 중 금융시장 동향' 조사 결과를 발표한다 지난해 연간 기준으로 역대 최대 폭(100조5000억원)으로 늘어난 가계대출의 급증세가 이어지느냐에 관심이 쏠리고 있다.

작년 12월 가계대출은 한 달간 6조6000억원 늘었다. 신용대출을 포함한 기타대출 증가액이 4000억원으로 11월(7조4000억원)보다 크게 줄었다. 하지만 전세자금 대출 등 주택담보대출 증가폭(6조3000억원)은 11월(6조2000억원)보다 1000억원 늘었다. 특히 전세자금 대출이 한 달 새 2조8000억원 뛰어 지난해 2월(3조7000억원)에 이어 역대 두 번째 기록을 세웠다.

