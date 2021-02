'우상호-정봉주' 7일 후보 단일화 논의…"성사될 듯 싶다"

[아시아경제 문제원 기자] 서울시장 보궐선거에 출마한 더불어민주당 우상호 예비후보와 열린민주당 정봉주 예비후보가 7일 만나 후보 단일화를 논의한다.

우 예비후보는 자신의 페이스북에 "정봉주 전 의원과 연락해서 내일(7일) 오전 10시 국회의원회관 404호 우상호 의원실에서 만나기로 했다"며 "통합과 단결의 대의에 동의하며 한번 만나자고 제안하신 것에 대한 화답이기도 하다"고 밝혔다.

그는 "지난번 김진애 의원님을 뵙고 말씀을 나눈 바 있으니 정봉주 전 의원과도 뜻을 같이하면 열린민주당과의 후보단일화는 성사될 듯 싶다"며 "야권의 후보단일화에 대응하기 위해서는 범진보진영의 통합과 연대가 중요하다. 서로 마음을 비우고 크게 하나가 되길 소망한다"고 했다.

앞서 우 예비후보는 지난 5일 페이스북 글을 통해 "야권 단일후보가 나올 경우에도 이길 수 있는 구도를 짜야 된다"며 "범 진보진영이 결집하면 양자대결에서도 승리할 수 있다는 것이 대부분 여론조사 결과에서 확인되고 있다"고 열린민주당과의 통합을 제안했다.

이에 정 후보도 "진정성 있는 정치 고수다운 결심에 박수를 보낸다. 곧 우 후보를 만나야겠다"고 화답했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr