▶이두환씨 별세, 이상덕(육군 중령)씨 부친상 = 6일 오전 6시50분, 충남 논산 황산장례문화원 101호(특실), 발인 8일, 장지 논산 양촌면

