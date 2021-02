▶유철홍씨 별세, 지길순씨 남편상, 유현희(이투데이 유통바이오부장)·유현영·유현욱(삼성전자 파운드리사업부 사원)씨 부친상, 박영환(뉴시스 차장)·강철규(효성첨단소재 아라미드사업단 영업팀 부장)씨 장인상 = 6일 오전 4시7분, 제천서울병원장례식장 201호실, 발인 9일 오전 7시, 장지 청주시 서원구 양촌리 선영. 043-642-7606(내선 270)

박소연 기자 muse@asiae.co.kr