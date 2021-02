"윗집 아가들 열심히 뛸 나이" 박보영식 층간소음 대처법

[아시아경제 김봉주 기자] 층간소음에 대처하는 배우 박보영의 너그러운 태도가 재조명됐다.

최근 SNS, 온라인 커뮤니티에는 '배우 박보영 집 층간소음'이라는 제목의 글이 확산했다.

글에는 지난해 네이버 브이라이브를 통해 팬들과 소통하던 박보영이 갑작스러운 층간소음에 의연하게 대처하는 내용이 담겼다.

방 안에서 팬들과 대화하던 박보영은 갑자기 쿵쿵거리는 윗집 층간소음이 들려오자 "쿵쿵거리는 소리 무슨 소리냐고요? 윗집 아가들이 열심히 뛰는 소리입니다. 한창 뛸 때야"라며 웃었다.

뒤이어 뛰는 아이를 혼내는 부모의 목소리와 아기 울음소리가 들려오자 박보영은 "이 소리까진 여러분에게 안 들리길 바랍니다. 들려요?"라며 당황한 기색을 드러냈다.

잠시 윗집 소음에 귀를 기울이던 박보영은 "어떡해. 아이가 운다"며 아이를 걱정했다.

해당 글에 누리꾼들은 "진짜 천사다" "말하는 게 너무 예쁘다" "층간소음을 참다니 역시 갓보영" "보살이 따로없다" 등의 반응을 보이며 칭찬했다.

