[아시아경제 강나훔 기자] 로보티즈는 신사업 개발 투자재원 확보를 위해 자기주식 25만6749주를 주당 1만7800원에 처분 결정했다고 5일 공시했다.

처분 방식은 시간 외 대량매매이고 처분 예정 금액은 약 46억원이다. 처분은 오는 6일부터 5월 5일까지 이뤄진다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr